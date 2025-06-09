Красноярцы стали оставлять монеты у фигурки суслика-речника

В Красноярске появилась интересная традиция: местные жители и туристы стали оставлять монетки рядом с фигурой суслика-речника. Об этом сообщили в мэрии города.
В администрации отметили, что суслик-речник, по мнению горожан и гостей Красноярска, исполняет желания, поэтому они оставляют монеты у его подножия. Это место действительно считается романтичным для загадывания желаний.
Напомним, что скульптура суслика-речника была установлена на набережной рядом с Коммунальным мостом в День защиты детей и сразу завоевала симпатии красноярцев. В холодную погоду ему даже подарили шарфик.
В Красноярске планируется установить всего 10 фигурок сусликов. Согласно легенде, они сбежали с острова Татышев и обосновались в знаковых местах города. Среди них будут суслик-художник в сквере имени Сурикова, а также фигуры речника, борца, космонавта и влюбленной пары.
Ранее рассказывали, что на острове Татышев в Красноярске установят таблички с изображениями сусликов.