Красноярцы стали оставлять монеты у фигурки суслика-речника

В Красноярске планируется установить всего 10 фигурок сусликов. Согласно легенде, они сбежали с острова Татышев и обосновались в знаковых местах города. Среди них будут суслик-художник в сквере имени Сурикова, а также фигуры речника, борца, космонавта и влюбленной пары.