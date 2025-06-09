Патрушев сообщил об утверждении новой Стратегии развития ВМФ до 2050 года

«Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило её проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он её утвердил», — сообщил помощник президента.