В САФУ разработали технологию транспортировки леса по малым рекам

Плавучие контейнеры могут решить эту проблему и вновь задействовать малые реки. Их важным преимуществом является удобство погрузки, в том числе при отсутствии причальных сооружений. Для этого может использоваться техника, которая уже есть у лесозаготовителей: например, погрузчик или форвардер. В отличие от контейнеров, баржи требуют применения специализированной техники — плавучих кранов. «Высота таких кранов не позволяет использовать их на многих участках, поскольку малые и средние реки пересечены обычно низкими мостами, — пояснил ученый. — Именно поэтому даже там, где параметры рек позволяют использовать баржи, они зачастую не задействованы. Транспортировка этих кранов к месту погрузки требует больших затрат, количество этой техники довольно ограничено».