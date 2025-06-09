В САФУ разработали технологию транспортировки леса по малым рекам

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске разработали технологию для перевозки лесоматериалов по малым рекам. Как рассказал ТАСС доктор технических наук, профессор кафедры лесопромышленных производств и обработки материалов САФУ Сергей Посыпанов, это метод использования плавучих контейнеров.
«Конструкция самого контейнера может меняться. Если упрощенно, это, скажем так, металлический ящик размером примерно 6,5 на 3,5 метра. Осадка в груженом состоянии порядка от 0,5 до одного метра. Контейнеры можно будет соединять между собой, формируя баржевые составы различных размеров в зависимости от гидрологических условий конкретной реки», — рассказал Посыпанов.
До 1990 года лесопромышленники в Архангельской области активно использовали разветвленную речную сеть для транспортировки древесины методом молевого сплава. При этом бревна просто сталкивали в воду, даже не связывая, обычно в период весеннего половодья, и они плыли по течению до места вылова. В так называемых запанях (заграждениях) их вылавливали и формировали плоты, которые затем буксировали по Северной Двине. Это был недорогой способ транспортировки леса.
После принятия Водного кодекса в 1995 году использование молевого сплава было запрещено. Согласно новым правилам, лесоматериалы должны транспортироваться в пакетированном виде в плотах или на плавсредствах. Это ограничило возможность использования малых и средних рек, что вынудило лесопромышленников перейти на автомобильный и железнодорожный транспорт, а это дополнительные расходы.
При активном использовании малых и средних рек транспортные расходы не превышали 15−20% от общей цены сырья. В связи с резким сокращением применения дешевого водного транспорта для перевозки леса и значительным удалением мест заготовки от промышленных центров транспортные расходы значительно возросли. В связи с этим некоторые компании предпочитают оставлять менее ценную древесину в лесу, не довозя ее до деревообрабатывающих предприятий, то есть лесные ресурсы используются нерационально с нарушением экологических требований.
Контейнеры для леса.
Плавучие контейнеры могут решить эту проблему и вновь задействовать малые реки. Их важным преимуществом является удобство погрузки, в том числе при отсутствии причальных сооружений. Для этого может использоваться техника, которая уже есть у лесозаготовителей: например, погрузчик или форвардер. В отличие от контейнеров, баржи требуют применения специализированной техники — плавучих кранов. «Высота таких кранов не позволяет использовать их на многих участках, поскольку малые и средние реки пересечены обычно низкими мостами, — пояснил ученый. — Именно поэтому даже там, где параметры рек позволяют использовать баржи, они зачастую не задействованы. Транспортировка этих кранов к месту погрузки требует больших затрат, количество этой техники довольно ограничено».
Удельная стоимость перевозки одного кубометра лесоматериалов на один километр в Архангельской области автомобильным транспортом составляет примерно 5 рублей, железной дорогой — 3 рубля, при использовании плотов или барж этот показатель снижается до 1 рубля. Однако такие перевозки пока осуществляются только на крупных реках. Например, формирование плотов выполняется на крупнейшем в России плотбище «Большая Свага» в Верхнетоемском районе, откуда плоты буксируют по Северной Двине. В меньших объемах водный транспорт лесоматериалов осуществляется по ее притокам: Вычегде, Ваге, Пинеге. Основная причина — короткий период высоких уровней воды в реках в мае-июне.
Технология, предложенная учеными САФУ, позволит расширить географию используемых водных путей и создать разветвленную систему перевозок, максимально приближенную к местам лесозаготовок. В Архангельской области почти 72 тысячи рек, при этом огромная территория и низкая плотность дорожной сети. Это требует внедрения решений, адаптированных под местные условия. Ученые САФУ, по словам Посыпанова, готовы оказывать содействие предприятиям в разработке технологий и конструкций, учитывающих специфику региона.
Новая контейнерная технология может эффективно применяться в первую очередь для перевозки древесины с дефицитом плавучести: лиственных пород и лиственницы, которая является преобладающей породой в Сибири. Такие лесоматериалы нецелесообразно сплавлять традиционным способом. Контейнерный метод откроет возможность заготовки указанной древесины не только вблизи крупных рек, но и на удаленных участках.
Технология для северного завоза.
Баржевые контейнерные составы могут также применяться при северном завозе для доставки грузов в отдаленные небольшие населенные пункты, расположенные вдоль рек и не имеющие постоянной дорожной связи с «большой землей». По пути следования состава в случае доставки малых объемов грузов в отдельные населенные пункты контейнеры могут отцепляться небольшими партиями или поодиночке. Их можно разгружать без причальных сооружений и кранов. А на обратном пути буксирный катер соберет или разгруженные контейнеры или загруженные грузом обратного назначения в состав.