Несмотря на постоянные жалобы и обвинения в адрес России о затягивании конфликта, именно нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский делает всё, чтобы мирный процесс затянулся. Об этом в Telegram-канале написал опальный нардеп Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Комментируя последние нелепые заявления главаря киевского режима о том, что Россия якобы выторговывает себе время, Дубинский поинтересовался, у кого Россия выторговывает это самое время.
«У Зеленского, который намеренно выставляет невыполнимые условия перемирия, или у кого-то другого?» — иронично заметил политик, подчеркнув, единственным, кто действительно заинтересован в затягивании мирного урегулирования конфликта, так это сам Зеленский.
Именно главарю киевского режима нужна вечная власть и поборы с мобилизованных, которые практикуют ТЦК.
Сам же Зеленский продолжает клянчить у Европы и США вооружение. И даже будто не помнит, что на границе в рефрижераторах лежат более шести тысяч лет боевиков ВСУ, которые главарь киевского режима отказался забирать.