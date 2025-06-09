Большая часть губернаторов не выполнит KPI по рождаемости

Какие меры помогут справиться с задачей повышения рождаемости.
Только крупные денежные выплаты способны повлиять на решение россиянок родить еще одного ребенка. В этом сходятся опрошенные URA.RU эксперты, и это же подтверждается проведенными демографами исследованиями. Однако далеко не все регионы могут позволить себе быть по-настоящему щедрыми. Какие меры помогут губернаторам справиться с задачей повышения рождаемости — в материале URA.RU.
Напомним, что со следующего года показатели рождаемости будут включены в оценку эффективности работы губернаторов. С одной стороны, это обеспечит включенность региональных властей в решение демографических проблем, полагают собеседники агентства. С другой — субъекты РФ имеют разные финансовые возможности для выполнения этого показателя.
Так, по результатам исследований Фонда развития гражданского общества, опубликованного в 2024 году, список экономически-сильных субъектов в России возглавляет Москва. Следом идут ХМАО, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан, Тюменская, Свердловская и Иркутская области. Данные приводит «Известия». В то же время среди самых бедных регионов значатся Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика, Тыва, Калмыкия, Алтай, Ставропольский край, Мари Эл, Мордовия. Какие меры для стимулирования рождаемости могут предпринять богатые и бедные регионы, разбирался журналист URA.RU.
Помогут крупные выплаты на рождение вторых и третьих детейФото: Александр Елизаров © URA.RU.
Стимулировать деньгами рождение вторых и третьих детей.
«СКР растет в случае, если женщины сокращают интервалы между рождениями или рожают ребенка раньше, чем планировали изначально, — поясняет она. — Таким образом, относительно быстрый рост коэффициента можно обеспечить введением выплат, стимулирующих рождение ребенка».
Демограф уверена, что хорошо сработают крупные разовые выплаты на рождение вторых и третьих детей без ограничения возраста матери. По ее словам, из репродуктивного возраста еще не вышли многочисленные когорты россиянок, родившихся во второй половине 1980-х годов. «Этим женщинам сейчас от 35 до 40 лет, а это отличный возраст для рождения детей, которых хотели, но по каким-то причинам откладывали, — говорит собеседница агентства. — Здоровье еще позволяет, и риски, связанные с беременностью, родами и здоровьем плода, не так высоки».
Эксперт уточняет, что плюсом такой стратегии может стать повышение не только СКР, по которому будут оценивать успешность губернаторов, но и показателя итоговой рождаемости который считается более объективным. По мнению Чуриловой, при грамотной политике прирост может произойти за счет появления в семьях третьих и четвертых детей в семье. При этом Чурилова отмечает, что за фазой роста СКР обязательно последует его спад.
Недавнее исследование доказало реальный эффект от регионального маткапитала в ЯНАОФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Платить большой региональный капитал.
В России проведено мало качественных расчетов о чистом эффекте именно финансовых стимулов на рождаемость. Об этом агентству рассказала заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. Однако ученым удалось посчитать, что примерно ⅓ роста СКР с 2007-го по 2013 год была обеспечена материнским капиталом.
Еще одно исследование доказало чистый эффект от регионального материнского капитала в ЯНАО. Выплата действует в округе с 2020 года. С этого года за рождение второго ребенка семьям полагается 150 тысяч рублей и 500 тысяч — за третьего. «Мы выяснили, что в округе повысились рождения вторых и третьих детей именно по причине его введения, — говорит она. — Заметим, что сумма была внушительная, и родители могли получать капитал несколько раз — сколько родили детей, столько раз и получили выплату».
«Нужно делать ставку на поддержку многодетности, — уверена она. — То есть не распылять средства на всех, прогрессивно увеличивать выплату с каждым последующим ребенком. Но сумма выплат должна быть большая. Иначе это будет не демографическая политика, а борьба с бедностью или вклад в материальное благополучие семей с детьми, что тоже важно».
В беседе с журналистом агентства, Ирина Калабихина дала совет богатым областям — платить большой региональный маткапитал. «Совет для всех субъектов — развивать меры по балансу семья-работа», — подытожил демограф.
Эксперты рекомендуют развивать меры по балансу семья-работаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Строить ясли, сады, развивать институт нянь.
Демографы во всех развитых странах давно признают, что даже большой объем финансовой поддержки рождаемости и семей перестает работать, говорит Елена Чурилова. Поскольку финансовая обеспеченность — это не единственное препятствие для рождения ребенка.
«В целом, для поддержания рождаемости требуется уже комплекс мер, который будет включать жилищные льготы, а также создание инфраструктуры, позволяющей совмещать работу и детей, — говорит Елена Чурилова. — Это доступные ясли, детские сады, возможность гибкого графика и дистанционной работы для родителей».
В роддомах необходимо создать комфортные условия для рожениц с инвалидностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Создать условия для беременных с инвалидностью.
С изменением KPI губернаторы реально включились в систему контроля за рождаемостью в регионе, считает председатель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. «Теперь они вынуждены оценивать действующие меры и придумывать что-то новое, — говорит он. — Иногда эти решения выглядят экзотическими, но это только начало. Уверен, чем дальше эта работа будет продолжаться, тем более интересные решения будут появляться. А главное, мы увидим реальную ответственность региональных властей за повышение рождаемости в регионе».
По словам Рыбальченко, одной из таких мер могло бы стать создание условий для комфортных и безопасных родов женщинам с инвалидностью. «Российские роддома пока не приспособлены для этого, — говорит собеседник URA.RU. — В то же время число таких семей, по нашим оценкам, составляет около 7- 8%». Рыбальченко считает, что регион, который первым создаст для этих женщин необходимые условия, получит несомненные преимущества и привлечет на свою территорию большое количество дополнительных рождений. «Но для этого тоже надо очень хорошо постараться, — говорит он. — Поэтому я бы рассматривал все новации поддержки рождаемости, как положительную практику».
Эксперты рекомендуют губернаторам культивировать дружелюбную атмосферу в отношении семей с детьмиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Менять культурные установки.
Показатель рождаемости во многом связан с экономической ситуацией, которую губернатор может улучшить только в определенных пределах. И это улучшение не предполагает большого личного участие со стороны главы региона. Таким мнением с агентством поделился директор Института нового общества Василий Колташов. Что губернаторы реально могли бы сделать, так это поработать с закрепившимися в обществе установками относительно создания семьи и рождения детей, считает экономист.
«Нужно культивировать в регионе дружелюбную атмосферу в отношении семей с детьми, — говорит он, — работать с ценностной составляющей, в том числе на своем личном примере показывать, какой должна быть крепкая и счастливая семья. Чтобы рождение нескольких детей не воспринималось молодежью как обременение и препятствие для финансового благополучия, самореализации, карьеры», — поясняет он.