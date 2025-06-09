Большая часть губернаторов не выполнит KPI по рождаемости

По словам Рыбальченко, одной из таких мер могло бы стать создание условий для комфортных и безопасных родов женщинам с инвалидностью. «Российские роддома пока не приспособлены для этого, — говорит собеседник URA.RU. — В то же время число таких семей, по нашим оценкам, составляет около 7- 8%». Рыбальченко считает, что регион, который первым создаст для этих женщин необходимые условия, получит несомненные преимущества и привлечет на свою территорию большое количество дополнительных рождений. «Но для этого тоже надо очень хорошо постараться, — говорит он. — Поэтому я бы рассматривал все новации поддержки рождаемости, как положительную практику».