Протестующие в Сан-Франциско начали носить флаги СССР

Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городке Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. В протестах участвует преимущественно латиноамериканское население. На протяжении нескольких дней между демонстрантами и силовиками продолжается ожесточенная конфронтация. Более 100 участников протестов были задержаны, а несколько полицейских получили ранения. Президент США Дональд Трамп направил 2000 солдат Национальной гвардии для подавления беспорядков. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия главы государства провокацией, передает CNN.