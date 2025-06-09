В Шереметьеве 8 часов ждут вылет пассажиры вернувшегося из-за поломки борта

В аэропорту Шереметьево более 8 часов ждут вылет пассажиры рейса UJ616 Москва-Шарм-эль-Шейх, который был вынужден вернуться из-за технической неисправности, сообщают aif.ru пассажиры, находящиеся в аэропорту.
Изначально вылет судна был запланирован на 00:20 мск 9 июня, однако его перенесли на 1:25 мск. По данным онлайн-табло аэропорта, борт вылетел в 02:05, затем через час вернулся.
Как передает источник, в первые полтора часа ни представитель авиакомпании, ни аэропорт не пытались объяснить ситуацию. После неоднократных просьб пассажиров были предоставлены ваучеры на воду — 100 рублей на человека.
Примерно в 6:00 мск к пассажирам вышел «представитель компании», который оказался «посредником», а не реальным представителем, подчеркивает собеседник.
По словам сотрудника, борт отправлен на техническое обследование, если он будет пригоден к полету, то пассажиров направят в Шарм-эль-Шейх на нем же. На возражение пассажиров о том, что при взлете «сильно пахло керосином», а во время экстренной посадки «отказывала электроника», — представитель ничего не смог ответить. На вопрос — почему нельзя предоставить другой самолет, прозвучал ответ — «это дополнительные убытки».
Позже рейс перенесли на 07:05 мск, затем — на 08:35 мск, отмечает источник. Большинство пассажиров — с детьми.
«Гостиницу пока не предоставили, дети спят всю ночь на креслах в аэропорту», — подчеркнул собеседник.
По его словам, в 07:40 мск аэропорт предоставил ваучер на еду — 1000 рублей.
Напомним, рейс Москва-Шарм-эль-Шейх авиакомпании AlMasria вылетел из Шереметьева ночью 9 июня, он был возвращен в аэропорт, по словам экипажа, «из-за серьезных технических неисправностей».