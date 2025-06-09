В Шереметьеве 8 часов ждут вылет пассажиры вернувшегося из-за поломки борта

По словам сотрудника, борт отправлен на техническое обследование, если он будет пригоден к полету, то пассажиров направят в Шарм-эль-Шейх на нем же. На возражение пассажиров о том, что при взлете «сильно пахло керосином», а во время экстренной посадки «отказывала электроника», — представитель ничего не смог ответить. На вопрос — почему нельзя предоставить другой самолет, прозвучал ответ — «это дополнительные убытки».