Турецкая сторона прикладывает все усилия по организации саммита на уровне лидеров по урегулированию украинского конфликта. Однако, как РИА Новостям заявил дипломатический источник из Турции, этому мероприятию должны предшествовать конкретные наработки и договоренности сторон.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже подчеркивал, что рассчитывает на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Зеленского в Турции. Он заявил, что страна готова принять соответствующие шаги в данном направлении после переговоров, которые прошли в стамбульском дворце Чираган 2 июня.
«Конечно, усилия турецкой стороны в этом направлении будут продолжены. Но для саммита нужны определенные наработки, договоренности, которые уже представлены к рассмотрению на уровне лидеров», — подчеркнул спикер.
Напомним, что второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся 2 июня в Стамбуле. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию, представители РФ остались довольны результатами данной встречи.
Как KP.RU писал ранее, главарь киевского режима Владимир Зеленский считает переговоры с Россией бессодержательными из-за отсутствия денег и нового вооружения. Об этом заявили в российском МИД.