РИАН: Турецкому саммиту по Украине должны предшествовать конкретные наработки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже подчеркивал, что рассчитывает на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Зеленского в Турции. Он заявил, что страна готова принять соответствующие шаги в данном направлении после переговоров, которые прошли в стамбульском дворце Чираган 2 июня.