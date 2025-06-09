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РИАН: Турецкому саммиту по Украине должны предшествовать конкретные наработки

Эрдоган заявил, что готов предпринять все шаги для проведения прямых переговоров между РФ, США и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Турецкая сторона прикладывает все усилия по организации саммита на уровне лидеров по урегулированию украинского конфликта. Однако, как РИА Новостям заявил дипломатический источник из Турции, этому мероприятию должны предшествовать конкретные наработки и договоренности сторон.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже подчеркивал, что рассчитывает на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Зеленского в Турции. Он заявил, что страна готова принять соответствующие шаги в данном направлении после переговоров, которые прошли в стамбульском дворце Чираган 2 июня.

«Конечно, усилия турецкой стороны в этом направлении будут продолжены. Но для саммита нужны определенные наработки, договоренности, которые уже представлены к рассмотрению на уровне лидеров», — подчеркнул спикер.

Напомним, что второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся 2 июня в Стамбуле. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию, представители РФ остались довольны результатами данной встречи.

Как KP.RU писал ранее, главарь киевского режима Владимир Зеленский считает переговоры с Россией бессодержательными из-за отсутствия денег и нового вооружения. Об этом заявили в российском МИД.