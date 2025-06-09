Слишком много знает. Чем опасен и полезен ИИ в обычной жизни

Большинство приведенных выше сервисов не требуют платы и готовы работать прямо сейчас. Выберите один и настраивайте его под себя. Это все интуитивно понятно, но придется потратить некоторое время. Впрочем, все платформы (в том числе российские) очень быстро совершенствуются. Еще полгода назад они не имели поиска и генераций картинок, могли ответить на простейший вопрос так: «Есть сферы, в которых я не разбираюсь, но я учусь». Сейчас же они стремительно заполняются новыми знаниями в объемах, которые человеку просто никогда не будут доступны. Поэтому используйте нейросети по делу, решайте конкретные непростые задачи, экономя силы. Возможно, через пару недель вы уже не захотите работать без ИИ-помощников.