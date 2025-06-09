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Путин впервые утвердил стратегию ВМФ

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития военно-морского флота до 2050 года. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев. Политик отметил, что такой документ был принят впервые в современной истории страны.

Путин впервые утвердил стратегию ВМФ Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития военно-морского флота до 2050 года. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев. Политик отметил, что такой документ был принят впервые в современной истории страны.