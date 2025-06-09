В Ростове-на-Дону короткая рабочая неделя начнется с жаркой погоды

В понедельник, 9 июня, утром в городе ожидается до +26 градусов. В дневное время столбики термометров покажут +34 градуса. Вечером в донской столице ожидается до +31, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +27 градусов. На протяжении всего дня в донской столице ожидается переменная облачность. Влажность воздуха составит 51%.