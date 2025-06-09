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Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Илон Маск сделал это заявление на фоне обмена резкими высказываниями с Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Илон Маск заявил с иронией, что главный удар по собственной репутации он нанес сам.

«Это возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно со стороны меня самого!», — написал Илон Маск в соцсети.

Соответствующий пост появился на фоне недавнего обмена резкими высказываниями между Илоном Маском и лидером США Дональдом Трампом. Их конфликт произошел из-за критики масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов со стороны предпринимателя. В частности, Илон Маск выразил поддержку идее импичмента американского лидера, предрек экономический спад в США.

В то же время Дональд Трамп заявил, что его дружба с Илоном Маском закончилась, он пообещал проверить все госконтракты, заключенные с компаниями бизнесмена.