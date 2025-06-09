Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ, рассчитанную до 2050 года. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.
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Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ, рассчитанную до 2050 года. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ, рассчитанную до 2050 года. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.
Новость дополняется.