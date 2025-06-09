В Омске стартует комплексное развитие территории в границах улиц Масленникова — Маяковского

«Омичи смогут заключить с застройщиком договоры и получить квартиры во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах или денежное возмещение за свое жилье по договорной цене. В результате реализации решения о КРТ будет возведен многоэтажный жилой дом площадью не менее 7 800 м²», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.