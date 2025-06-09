В Омске стартует комплексное развитие территории в границах улиц Масленникова — Маяковского

9 июня 2025 года мэр Омска Сергей Шелест объявил о запуске масштабного строительного проекта. Речь идет о комплексном развитии территории в районе улиц Масленникова и Маяковского. Сейчас здесь расположены 14 индивидуальных жилых здания, не признанных аварийными.
«Омичи смогут заключить с застройщиком договоры и получить квартиры во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах или денежное возмещение за свое жилье по договорной цене. В результате реализации решения о КРТ будет возведен многоэтажный жилой дом площадью не менее 7 800 м²», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник подчеркнул, что строительство нового объекта позволит восстановить права дольщиков проблемных многоквартирников в локации запуска проекта.
Ранее «КП Омск» сообщила, что муниципалитету вернули незаконно проданную землю в парке 30-летия ВЛКСМ.