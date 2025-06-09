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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» начал гасить долги

Команда решила разобратьсяс задолженностями до старта нового сезона. Так «автозаводцы» хотят показать, что у них стабильное финансовое положение.

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Команда решила разобратьсяс задолженностями до старта нового сезона. Так «автозаводцы» хотят показать, что у них стабильное финансовое положение.

«Погашение долгов — принципиальная позиция, которая показывает ответственность клуба перед теми, кто работал с “Ладой” и доверяет ей», — подчеркнули представители волжан.

В клубе добавили: работу в этом направлении наладили благодаря губернатору Вячеславу Федорищеву и председателю совета директоров «Полипласта» Александру Шамсутдинову. Компания недавно стала стратегическим партнером тольяттинцев.

На днях сообщали, что состав «Лады» пополнили 24-летние защитники Никита Зимин и Алекс Коттон.

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