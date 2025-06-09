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Горячая вода в челябинские дома вернется до конца недели

В Челябинске в десятках домов затягиваются опрессовки.

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Источник: Комсомольская правда

В Челябинске сроки опрессовок продолжают затягиваться в двух районах — Калининском и Советском. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, починить поломки, из-за которых вовремя не удалось вернуть горячую воду, обещают до конца недели.

Мэр Алексей Лошкин на совещании в городской администрации велел подчиненных вовремя информировать челябинцев об актуальных сроках опрессовок и не ждать, когда люди сами начнут звонить с вопросами. Мэр уточнил, что отключенными от горячей воды остаются менее 100 домов.