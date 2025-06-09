Горячая вода в челябинские дома вернется до конца недели

Мэр Алексей Лошкин на совещании в городской администрации велел подчиненных вовремя информировать челябинцев об актуальных сроках опрессовок и не ждать, когда люди сами начнут звонить с вопросами. Мэр уточнил, что отключенными от горячей воды остаются менее 100 домов.