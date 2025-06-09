Французское правительство хочет признать соцсеть X Илона Маска порноплатформой

Несоблюдение вышеупомянутых требований может привести к значительному штрафу, исключению сайтов из поисковых систем и даже полной блокировке в стране. Срок по установке платформам был дан до прошлой субботы, 7 июня. Однако многие сайты протестуют до сих пор.