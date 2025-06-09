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Французское правительство хочет признать соцсеть X Илона Маска порноплатформой

Париж усилил закон о защите детей в Интернете, потребовав проводить верификацию пользователей на порноплатформах.

Источник: Комсомольская правда

Французское правительство рассматривает возможность признания соцсети X, чьим создателем является американский предприниматель Илон Маск, порноплатформой. Как пишет издание Politico, все дело в возрасте пользователей. Недавно Париж усилил закон о защите детей в интернете, потребовав проводить верификацию пользователей на порноплатформах.

«X с 2024 года дал понять, что принимает распространение порнографического контента. Поэтому к нему следует относиться соответствующим образом», — отмечается в издании.

Несоблюдение вышеупомянутых требований может привести к значительному штрафу, исключению сайтов из поисковых систем и даже полной блокировке в стране. Срок по установке платформам был дан до прошлой субботы, 7 июня. Однако многие сайты протестуют до сих пор.

Как KP.RU писал ранее, порнографические платформы Pornhub, YouPorn и RedTube намерены прекратить работу во Франции с 4 июня. Данное решение послужило ответом французскому правительству на обязательную верификацию возраста пользователей.