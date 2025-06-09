AFP: Болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций

Трагичные случаи происходят и с самими игроками. В феврале два украинских баскетболиста немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф» Владимир Ермаков и Артем Козаченко скончались после жестокого нападения в Оберхаузене. Отец Козаченко рассказал, что конфликт возник на почве того, что подростки узнали о национальности спортсменов.