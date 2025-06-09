Ко Дню России в Самаре пройдут лекции, кинопоказы и мастер-классы от Музея Рязанова

12 июня в 14:00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской» (12+). Ее проведут историки Ирина Янцен и Вячеслав Вербовой. Лекция посвящена Дню России. Вход свободный, без записи.
В тот же день в Сквере Эльдара Рязанова состоятся бесплатные кинопоказы. В 16:00 покажут фильм «Садко» (реж. Александр Птушко, 1952, 6+), в 18:00 — «Александр Невский» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, 6+).
14 июня в 15:00 в сквере пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Веселые слоны» (6+). Повтор — 28 июня в 11:00. Участникам расскажут о детском кино и пионерах 1930−1940-х годов. Также можно будет собрать бумажные модели животных. Вход свободный, требуется предварительная запись.
В тот же день в 17:00 в музее состоится финальное занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Тема встречи — «Рауль Руис: как рассказывать истории». Ведущий — исследователь кино Олег Горяинов. Вход — по билетам.
Место проведения всех мероприятий: ул. Фрунзе, 120.
Ранее мы писали, что в этом году в Самарской области заработают новые креативные пространства для молодежи на базе обновлённых домов культуры.
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