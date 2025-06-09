Ко Дню России в Самаре пройдут лекции, кинопоказы и мастер-классы от Музея Рязанова

14 июня в 15:00 в сквере пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Веселые слоны» (6+). Повтор — 28 июня в 11:00. Участникам расскажут о детском кино и пионерах 1930−1940-х годов. Также можно будет собрать бумажные модели животных. Вход свободный, требуется предварительная запись.