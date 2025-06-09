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Вода в водоемах Челябинской области прогрелась до +21°C

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня, ФедералПресс. Температура воды в озерах и реках Челябинской области достигла +21°C по данным регионального Гидрометеоцентра.

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Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: ФедералПресс

Температура воды на водоемах Челябинской области 9 июня от +17 до +21 градуса.

сообщают в Гидрометеоцентре

За выходные вода прогрелась дополнительно в среднем на 1 по сравнению с показателями на 3 июня (+16,6°C до +20°C). Мониторинг охватывает ключевые водоемы региона.