Вода в водоемах Челябинской области прогрелась до +21°C

Температура воды на водоемах Челябинской области 9 июня от +17 до +21 градуса.
За выходные вода прогрелась дополнительно в среднем на 1 по сравнению с показателями на 3 июня (+16,6°C до +20°C). Мониторинг охватывает ключевые водоемы региона.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня, ФедералПресс. Температура воды в озерах и реках Челябинской области достигла +21°C по данным регионального Гидрометеоцентра.
Температура воды на водоемах Челябинской области 9 июня от +17 до +21 градуса.
За выходные вода прогрелась дополнительно в среднем на 1 по сравнению с показателями на 3 июня (+16,6°C до +20°C). Мониторинг охватывает ключевые водоемы региона.