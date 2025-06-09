SHAMAN летит во Владивосток: в райдере портрет Путина и черный халат

Жить SHAMAN сможет только в пятизвездочном отеле. Номер должен быть класса люкс для певца и что попроще для остальных членов команды. В номере Ярослава Дронова также обязательно должна стоять кровать King/Queen Size, а еще обязательны блэкаут-шторы, кофе, вода, подушки из гусиного пуха и матрас средней жесткости.