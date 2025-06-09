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SHAMAN летит во Владивосток: в райдере портрет Путина и черный халат

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ФедералПресс. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в июне выступит с концертом во Владивостоке. В Сети появился райдер музыканта.

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Источник: РИА "Новости"

«SHAMAN и его турменеджер летают исключительно бизнес-классом “Аэрофлота”, для остальных членов команды возможен эконом-класс. Поезда тоже допустимы, но только при поездке не более 10 часов и в купейных вагонах», — пишет издание Vladivostok1.

По городу Дронов будет ездить только на тонированном Mercedes V-class (минивэн). В машине обязательно должен быть диван, матрас, подушка и плед. А также в списке вода, санитайзер и эвкалиптовые леденцы.

Жить SHAMAN сможет только в пятизвездочном отеле. Номер должен быть класса люкс для певца и что попроще для остальных членов команды. В номере Ярослава Дронова также обязательно должна стоять кровать King/Queen Size, а еще обязательны блэкаут-шторы, кофе, вода, подушки из гусиного пуха и матрас средней жесткости.

Самое необычное условие прописано для гримерки. В ней обязательно должен быть портрет президента России Владимира Путина. А еще — диван, зеркало, чай, березовый сок, овсяное печенье, фрукты, орехи, брускетты и шоколад. Среди обязательного прописан черный махровый халат и лак для волос.