Убивший минимум 13 человек «лесной маньяк» Ворошилов вступил в ряды ВСУ

Бывший майор внутренней службы родился и вырос в селе Лоскутовка Луганской области, где после службы был направлен по распределению в Самарскую область, там он занял пост начальника службы безопасности туберкулезной исправительной колонии № 19. В 1993 году, а также в 1996—1997 годах в Самарской области произошла серия жестоких убийств в месте, известном среди местных как «Дорога любви», неподалеку от леса, где находили тела убитых пар, приезжавших туда ночью на автомобилях.