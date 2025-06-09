Создан наноструктурированный материал для работы при высоких температурах

Как пояснили ученые, МАХ-фазы — это относительно новый класс керамических материалов с некоторыми свойствами металлов, характеризующийся уникальными комбинациями химических, физических, электрических и механических характеристик, а также особым многослойным строением. «Особое сочетание свойств обусловлено уникальной атомной слоевой структурой кристаллов. MAX-фазы обладают, в частности, высокой эластичностью и прочностью, стойкостью к коррозии, имеют хорошие показатели теплопроводности и электропроводимости, низкий коэффициент температурного расширения, пластичность, устойчивость к трению, термостойкость и жаропрочность. Некоторые виды MAX-фаз также обладают повышенной сопротивляемостью усталости материала и окислению», — приводит пресс-служба Минобрнауки слова возглавляющего исследование ведущего научного сотрудника кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» СамГТУ Эмиля Умерова.