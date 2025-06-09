Украина и Россия развели флот по разным базам 30 лет назад

Стрелять его экипаж решился только из малокалиберной пушки АК-230, и не на поражение, а так, чтобы снаряды падали впереди нарушителя. Вскоре к МДК присоединились другие корабли и самолеты, пытавшиеся перехватить СКР-112. Они шли на таран, пытались бросать швартовые концы так, чтобы они намотались на винт. Более крупный сторожевой корабль «Разительный» пытался выполнить более сложный маневр — задеть нарушителя приспущенным якорем, повредить и высадить группу захвата для абордажа (командир «Разительного» это отрицал и говорил, что задача была лишь навязать переговоры). В воздухе, тем временем, разворачивалось моральное противостояние российских и украинских самолетов, — никто не решался открывать огонь, летчики лишь обозначали присутствие и решимость.