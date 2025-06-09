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Группировку ВСУ заблокировали на границе ДНР с Днепропетровской областью

Российские военные отрезали от снабжения крупную группировку противника в селе Комар.

Источник: Аргументы и факты

Крупная группировка украинской армии оказалась отрезана от снабжения в селе Комар, расположенном на границе между Днепропетровской областью и Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Комаре крупная группировка противника заблокирована», — отметил собеседник агентства.

По его словам, снабжение украинских подразделений на данном участке фронта полностью прервано.

Также стало известно, что разведподразделения группировки войск «Запад» сорвали попытки переброски солдат и доставки боеприпасов украинским войскам, находящимся на передовых позициях в Харьковской области.

Военный аналитик Андрей Марочко накануне сообщил, что российские военные окружили подразделения противника в населенном пункте Радьковка в Харьковской области. Численность заблокированной группировки ВСУ не уточнялась.

Ранее в Минобороны рассказали о групповых ударах ВС России по предприятиям ВПК Украины.