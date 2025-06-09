Группировку ВСУ заблокировали на границе ДНР с Днепропетровской областью

Крупная группировка украинской армии оказалась отрезана от снабжения в селе Комар, расположенном на границе между Днепропетровской областью и Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В Комаре крупная группировка противника заблокирована», — отметил собеседник агентства.
По его словам, снабжение украинских подразделений на данном участке фронта полностью прервано.
Также стало известно, что разведподразделения группировки войск «Запад» сорвали попытки переброски солдат и доставки боеприпасов украинским войскам, находящимся на передовых позициях в Харьковской области.
Военный аналитик Андрей Марочко накануне сообщил, что российские военные окружили подразделения противника в населенном пункте Радьковка в Харьковской области. Численность заблокированной группировки ВСУ не уточнялась.
Ранее в Минобороны рассказали о групповых ударах ВС России по предприятиям ВПК Украины.