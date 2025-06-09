На стадион, где пройдёт матч Узбекистана с Катаром, запретили проносить пластиковые бутылки и острые предметы

В Ассоциации футбола подчеркнули: подделка билетов — это уголовно наказуемое преступление. Несмотря на установленный лимит в четыре билета на одного человека, были выявлены случаи его превышения, после чего билеты изъяли и вернули в кассы, чтобы не допустить спекуляций и роста цен.