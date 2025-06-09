На стадион, где пройдёт матч Узбекистана с Катаром, запретили проносить пластиковые бутылки и острые предметы

На стадион запрещено проносить пластиковые бутылки, а также острые, режущие и колющие предметы. Для удобства зрителей в чаше стадиона между секторами будут установлены кулеры с питьевой водой.
Чтобы исключить случаи мошенничества и фальшивых билетов, билеты на матч реализуются исключительно офлайн — в кассах Humo Arena, Бунёдкор и Пахтакор. Каждый билет снабжён индивидуальным защитным кодом.
Несмотря на это, ожидаются попытки прохода по поддельным билетам. Во время предыдущих матчей именно фальшивые электронные билеты стали причиной того, что десятки болельщиков не смогли попасть на трибуны.
В Ассоциации футбола подчеркнули: подделка билетов — это уголовно наказуемое преступление. Несмотря на установленный лимит в четыре билета на одного человека, были выявлены случаи его превышения, после чего билеты изъяли и вернули в кассы, чтобы не допустить спекуляций и роста цен.
Вход на стадион начнётся с 16:00, сам матч стартует в 18:45. Болельщиков просят занимать места строго в соответствии с указанными секторами и соблюдать общественный порядок.
В связи с проведением матча с 16:00 до окончания мероприятия временно будет ограничено движение транспорта на ряде улиц Чиланзарского района:
от перекрёстка улиц Чиланзар и Чупоната до пересечения Чупоната и Катартал.
от перекрёстка улиц Чиланзар и Кичик халқа йули до перекрёстка Чиланзар и Мукими.
по второстепенной улице Бунёдкор от кольцевой дороги до улицы Мукими.
По неподтверждённым данным, матч может посетить президент Узбекистана. Косвенным подтверждением этому служит активная благоустроительная работа, которая в последние дни ведётся вокруг стадиона и прилегающих улиц.
В целях безопасности и удобства болельщиков власти рекомендуют использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей. Матч обещает быть жарким — и на поле, и на трибунах. Давайте поддержим сборную Узбекистана цивилизованно и с соблюдением всех правил!