ХК «Лада» подписал контракт с 23-летним канадским форвардом Джошуа Лоуренсом

Одностороннее соглашение с еще одним легионером заключили на один сезон. Подробностями поделились представители местного клуба.
Карьера Лоуренса стартовала в 2018 году. Играл за «Сент-Джон Си Догз» из ведущей юниорской хоккейной лиги Квебека. В розыгрыше 2021−2022 годов стал обладателем Мемориального кубка.
Позже перешел в «Бленвиль-Буабриан Армада». Оттуда — в «Галифакс Мусхедз», а в 2023-м перебрался в Швейцарию.
«Прошлый сезон начинал в “Сьерре”. Набрал 44 очка (20 шайб и 24 ассиста) за 38 встреч во второй национальной лиге. Потом отправился в Финляндию. За 31 игру за “Пеликанс” заработал 16 (3+13) баллов при нейтральном показателе полезности», — уточнили в тольяттинской команде.
А недавно стало известно, что «Лада» начала гасить долги перед стартом нового розыгрыша КХЛ.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.