ХК «Лада» подписал контракт с 23-летним канадским форвардом Джошуа Лоуренсом

«Прошлый сезон начинал в “Сьерре”. Набрал 44 очка (20 шайб и 24 ассиста) за 38 встреч во второй национальной лиге. Потом отправился в Финляндию. За 31 игру за “Пеликанс” заработал 16 (3+13) баллов при нейтральном показателе полезности», — уточнили в тольяттинской команде.