Очередные отключения: сколько улиц Краснодара останутся без света 9 июня

С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам: ул. Бершанской, 111, 115, 115/1, 117, 117/1, 119, 123, 125/2, 127; ул. 40 лет Победы, 67, 69, 71, 73/1, 75, 75/13, 97/1, 146/3; ул. Айвазовского, 106, 106/а, 108, 108/а; ул. Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45; ул. Ставропольская, 232, 312, 336; переулок Ленинский, 6, 8/1, 14; ул.1 Мая, 97/1, 162; ул. Российская, 596, 794; ул. Карасунская, 110; ул. Приозерная, 8/1; ул. Горького, 43/1; ул. Батуринская, 41; ул. Ростовское шоссе, 56; ул. Братьев Черников, 42; ул. Екатериновская, 33; ул. Геодезическая, 28; ул. Домбайская, 31; ул. Лесопарковая, 11; ул. Фабричная, 4; ул. Северная, 564.



Также сегодня в период с 1:00 до 4:00 отключалось водоснабжение по адресам: ул. 40 лет Победы, 63, 65, 67, 69, 71, 146/2−10; ул. Российская, 100, 94; ул. 1 Мая, 97, 99; ул. Весенняя, 99, 21.