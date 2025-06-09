Пять рейсов в Москву вылетели из Омска с опозданием

Утром в понедельник, 9 июня, пассажиры омского аэропорта столкнулись с массовыми задержками рейсов. Из восьми запланированных на утро вылетов пять стартовали с опозданием, что значительно нарушило существующий график вылетов.
Наиболее длительная задержка зафиксирована у первого утреннего рейса в Москву. Борт, который должен был отправиться в столицу в 5:10, поднялся в воздух только в 6:15 — с опозданием более чем на час. Этот сбой привёл к тому, что его обошёл следующий борт, вылетевший почти по расписанию в 5:56.
Также были отмечены задержки у других рейсов в Москву. Например, самолёт до Домодедово авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел на 30 минут позже запланированного времени. Рейс до Домодедово авиакомпании S7 отклонился от графика на 23 минуты, а вылет в Шереметьево «Аэрофлота» задержали на 26 минут.
Кроме московских направлений, небольшая задержка произошла и у рейса в Сочи. Вместо запланированного времени вылета в 5:25 самолет отправился в 5:44.
Причины задержек пока не уточняются. Авиакомпании приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.