Пять рейсов в Москву вылетели из Омска с опозданием

Наиболее длительная задержка зафиксирована у первого утреннего рейса в Москву. Борт, который должен был отправиться в столицу в 5:10, поднялся в воздух только в 6:15 — с опозданием более чем на час. Этот сбой привёл к тому, что его обошёл следующий борт, вылетевший почти по расписанию в 5:56.