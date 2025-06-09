В Самарской области создан совет многодетных семей региона

«Многодетные семьи живут особенной жизнью. У них свои заботы, свои проблемы, и часто именно другой многодетный родитель лучше всех может понять, через что ты проходишь. Все очень похоже: вопросы с жильем, образованием, медициной, просто с бытом. А поговорить по душам, посоветоваться — не с кем. Нет такой структуры, куда можно было бы обратиться и получить по-настоящему полезный, живой, практический совет», — отметил политик.