Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня — что ждать белорусам

О магнитной буре белорусов и других жителей Земли предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. При этом уже с 06.00 часов по минскому времени геомагнитный фон, предвосхищая магнитную бурю, начнет изменяться. Ожидать очередного космического возмущения стоит около 12.00 часов.