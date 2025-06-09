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Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня — что ждать белорусам

Белорусов предупредили о магнитной буре 9 июня из-за выброса плазмы на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Ощутимая магнитная буря произойдет на Земле в понедельник, 9 июня, пишет РИА Новости.

О магнитной буре белорусов и других жителей Земли предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. При этом уже с 06.00 часов по минскому времени геомагнитный фон, предвосхищая магнитную бурю, начнет изменяться. Ожидать очередного космического возмущения стоит около 12.00 часов.

Предварительно, магнитная буря не превысит значения G1 — нижайшего по шкале. После этого, ожидается, магнитосферная обстановка должна уравновесится до 14 июня. В середине месяца, как отмечают ученые, на Землю вновь произойдут геомагнитные возмущения уровня G1.

Очередных магнитных бурь на Земле также стоит ждать 24 и 25 июня. После чего минимум в течении трех суток геомагнитная обстановка будет возбужденной.

Между тем синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».