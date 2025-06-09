Во время финального матча Лиги наций погибли люди

В ходе финального матча Лиги наций между сборными Португалии и Испании произошел несчастный случай: погиб один из болельщиков. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает AFP.
Футбольный фанат сорвался со второго яруса стадиона в Мюнхене. Это произошло в дополнительное игровое время.
По данным источника, экстренные службы оперативно приступили к реанимации, однако падение оказалось несовместимым с жизнью. В настоящее время проходит расследование причин и обстоятельств случившегося.
Победителя в финале Лиги наций смогла определить только серия пенальти, где более удачливыми оказались португальцы. Итоговый счет — 5:3. Основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 2:2.
В результате этой победы Португалия стала двукратным обладателем трофея. Лидер сборной Криштиану Роналду не смог сдержать слез радости после победы.