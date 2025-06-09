Ильсур Метшин рассказал о предстоящей реконструкции Казанского зооботсада

«Мы посетили ряд городских объектов, прогулялись по пешеходной улице Баумана, посмотрели объекты, которые заявляются на строительство и реконструкцию в исторической части города Казани. И принято долгожданное решение о завершающей стадии реконструкции нашего Казанского зооботсада, который является историческим и одним из старейших в нашей стране», — сообщил Ильсур Метшин.
Реконструкция будет проводиться поэтапно, уточнил Метшин. Особую ценность, по словам мэра, представляет уникальная оранжерея.
«Наш коллега приезжал из Москвы и в том числе сказал о том, что главное достояние — то, что еще Карлом Фуксом было заложено. Это деревья, которым от 160 до 200 лет. И, как он интересно выразился, это памятник труду, заботе людей на протяжении нескольких веков», — отметил Метшин.
По словам мэра, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить лучшие практики страны и мира в части реконструкции зооботсадов.
Ранее также сообщалось, что в рамках обновления зооботанического сада объявлен конкурс на замещение должности его руководителя. Заявки принимаются до 18 сентября на официальном портале мэрии — kzn.ru. Победителю конкурса предоставят жилье в рамках действующей республиканской программы.