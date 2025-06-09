Ильсур Метшин рассказал о предстоящей реконструкции Казанского зооботсада

«Наш коллега приезжал из Москвы и в том числе сказал о том, что главное достояние — то, что еще Карлом Фуксом было заложено. Это деревья, которым от 160 до 200 лет. И, как он интересно выразился, это памятник труду, заботе людей на протяжении нескольких веков», — отметил Метшин.