Наступление Вооруженных сил России в Днепропетровской области станет значительным ударом для Киева. Об этом пишут западные СМИ.
В статье The Times отмечается, что для украинского правительства это будет как символический, так и стратегический удар.
— Вступление (ВС России — прим. «ВМ») в нее (Днепропетровскую область — прим. «ВМ») стало бы для Украины значительным символическим и стратегическим ударом, — говорится в материале.
Также подчеркивается, что боевые действия в Днепропетровской области начались параллельно с продвижением российских войск в Сумской области и Донецкой Народной Республике.
Министерство обороны России 8 июня сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Украинские войска потеряли за сутки около 530 бойцов, уточнили в ведомстве.
Выход Вооруженных сил РФ на западную административную границу Донецкой Народной Республики является историческим событием не только для жителей региона, но и для всех российских граждан. Об этом 8 июня высказался полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.