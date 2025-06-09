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Хоккейные клубы «Сокол» и «Амур» заключили договор о сотрудничестве

Клубы ВХЛ и КХЛ продолжат обмен игроками в течение сезона.

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Источник: ХК "Амур"

Хабаровский клуб «Амур», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, и красноярский клуб из Высшей хоккейной лиги «Сокол» заключили договор о спортивном сотрудничестве. Коллективы будут партнёрами в девятом сезоне подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Впервые подобное соглашение клубы заключили в июне 2016 года. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение «Сокола».

Также стоит отметить, что домашние ледовые площадки обоих клубов носят абсолютно одинаковые названия — «Платинум Арена». Разница только в том, что стадион в Хабаровске открылся в августе 2003 года, в Красноярске — в январе 2018 года.