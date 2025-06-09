Хоккейные клубы «Сокол» и «Амур» заключили договор о сотрудничестве

Хабаровский клуб «Амур», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, и красноярский клуб из Высшей хоккейной лиги «Сокол» заключили договор о спортивном сотрудничестве. Коллективы будут партнёрами в девятом сезоне подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Впервые подобное соглашение клубы заключили в июне 2016 года. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение «Сокола».
Также стоит отметить, что домашние ледовые площадки обоих клубов носят абсолютно одинаковые названия — «Платинум Арена». Разница только в том, что стадион в Хабаровске открылся в августе 2003 года, в Красноярске — в январе 2018 года.