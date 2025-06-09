Экс-нападающий тульского АКМ Глеб Петров стал игроком тольяттинской «Лады»

23-летний форвард — воспитанник череповецкой «Северстали». Был одним из лидеров туляков в ВХЛ.
В профессиональный хоккей зашел в 2019 году. Играл в МХЛ за «Чайку» и «Академию Михайлова». В сезоне 2021−2022 стал лучшим снайпером с 42 голами в 55 матчах.
«На взрослом уровне Глеб выступал за “Торпедо-Горький” и АКМ. С Тулой весной 2024-го добрался до серебра ВХЛ. В предыдущем розыгрыше являлся одним из лидеров АКМ в линии атаки. За 60 встреч набрал 46 баллов (21 гол и 25 ассистов) при показателе полезности +13», — напомнили в «Ладе».
Всего во Всероссийской хоккейной лиге — 165 матчей и 106 очков (54+52). Двустороннее соглашение с Петровым рассчитано на один сезон. А до этого писали, что «автозаводцы» усилились канадцем Джошуа Лоуренсом.
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