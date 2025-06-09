Экс-нападающий тульского АКМ Глеб Петров стал игроком тольяттинской «Лады»

«На взрослом уровне Глеб выступал за “Торпедо-Горький” и АКМ. С Тулой весной 2024-го добрался до серебра ВХЛ. В предыдущем розыгрыше являлся одним из лидеров АКМ в линии атаки. За 60 встреч набрал 46 баллов (21 гол и 25 ассистов) при показателе полезности +13», — напомнили в «Ладе».