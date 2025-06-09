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В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В восьми областях Украины в понедельник звучит воздушная тревога. Такие данные следуют из официального ресурса для оповещения населения.

Сирены воздушной тревоги включились в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» собщил, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине. Известно о мощных взрывах в Ровенской области. В частности атаке подверглись районы Ровно и Дубно.

Кроме того, удар нанесен по объекту ВСУ в Одессе. Взрывы прогремели в городе Каневе в Черкасской области.