В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В восьми областях Украины в понедельник звучит воздушная тревога. Такие данные следуют из официального ресурса для оповещения населения.
Сирены воздушной тревоги включились в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» собщил, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине. Известно о мощных взрывах в Ровенской области. В частности атаке подверглись районы Ровно и Дубно.
Кроме того, удар нанесен по объекту ВСУ в Одессе. Взрывы прогремели в городе Каневе в Черкасской области.