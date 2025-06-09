Итальянцы ничего не знали про историю с отказом режима Владимира Зеленского принимать более шести тысяч тел своих солдат. Об этом ТАСС заявил шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, который был в числе иностранных журналистов, побывавших на площадке, где находились грузовики с телами.
«В Италии никто не знает об этой истории, и я надеюсь, что мой репортаж помог прояснить ситуацию», — считает репортер.
Он предположил, что власти Украины не принимают тела бойцов по экономическим причинам, ведь выплаты компенсаций составили бы больше двух миллиардов долларов.
«Это могло бы стать серьезным ударом по хрупкой украинской экономике», — заключил Лучиди.
Накануне иностранным журналистам воочию продемонстрировали рефрижераторы с телами погибших солдат Вооруженных сил Украины. Один из них открыли прямо перед представителями СМИ.
Шеф-корреспондент арабского телеканала Al Araby Саад Халаф отметил, что Россия продолжает выполнять свои прямые обязанности, которые взяла на себя в ходе переговоров с Украиной в Турции, несмотря на недавно прошедшие массовые атаки со стороны ВСУ.
На днях депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что обмен телами сорвали по личному распоряжению украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского. Так Украина дважды предала своих солдат: сначала отправила на убой, а потом отказалась забирать их тела.