Журналист Лучиди: в Италии не знают об отказе Киева принимать тела своих солдат

Итальянцы ничего не знали про историю с отказом режима Владимира Зеленского принимать более шести тысяч тел своих солдат. Об этом ТАСС заявил шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, который был в числе иностранных журналистов, побывавших на площадке, где находились грузовики с телами.