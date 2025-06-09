Трамп вновь призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за беспорядков

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за бушующих там беспорядков. Такое заявление американский политик сделал в своей соцсети Truth Social.
В посте Трамп написал, что глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл поделился с ним информацией о том, что протестующие становятся все более и более агрессивными. Он подчеркнул, что полицейскому «придется пересмотреть ситуацию», поскольку она касается ввода войск.
«Он должен это сделать прямо сейчас!!! Не позволяйте этим головорезам уйти от ответственности. Выглядит очень плохо в Лос-Анджелесе. Введите войска!!! Арестуйте людей в масках, немедленно!» — подчеркнул президент.
Как KP.RU писал ранее, Трамп обеспокоен событиями, происходящими в Лос-Анджелесе. По его словам, в городе организованные группы протестующих нападают на представителей федеральных органов, пытаясь сорвать проводимые операции по выдворению нелегальных мигрантов.