Трамп вновь призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за беспорядков

В посте Трамп написал, что глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл поделился с ним информацией о том, что протестующие становятся все более и более агрессивными. Он подчеркнул, что полицейскому «придется пересмотреть ситуацию», поскольку она касается ввода войск.