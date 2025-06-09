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Главные новости 9 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 9 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 июня 2025 года.

Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Красноярска Владислава Логинова. СМИ сообщают, что причиной задержания стало подозрение в получении взятки в крупном размере. В администрации города проводятся обыски. Процессуальный статус задержанного пока неизвестен.

Военные Израиля перехватили судно с Гретой Тунберг

Источник: AP 2024

Группа израильских военных высадилась на судно Madleen с активисткой Гретой Тунберг на борту. Корабль направлялся к сектору Газа. Тунберг сообщила о своем похищении. В МИД еврейского государства заявили, что Madleen с активисткой движется к берегам Израиля и всех пассажиров отправят на родину.

Дроны ВСУ атаковали семь регионов РФ, в том числе Чувашию

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 9 июня средства ПВО уничтожили и перехватили 49 БПЛА над Нижегородской, Курской, Воронежской, Орловской, Брянской, Белгородской областями и Чувашией. В республике два дрона упали на территории АО «ВНИИР». Работу производства временно приостановили. Пострадавших нет.

В Лос-Анджелес направили нацгвардию из-за протестов против Трампа

Источник: AP 2024

Армия США направила в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии для поддержания порядка после активизации уличных протестов. Участники акций в городе выступают против иммиграционных рейдов, инициированных президентом Дональдом Трампом. Для разгона протестующих используют водометы.

В России стартовала трехдневная рабочая неделя

Источник: Freepik

9 июня началась короткая рабочая неделя. С 12 по 15 июня россиян ждут длинные четырехдневные выходные в связи с государственным праздником — Днем России. Выходной 13 июня обеспечили за счет переноса с субботы 8 марта. В среду, 11 июня, рабочий день завершится на час раньше.