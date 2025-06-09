Главные новости 9 июня 2025 года

Группа израильских военных высадилась на судно Madleen с активисткой Гретой Тунберг на борту. Корабль направлялся к сектору Газа. Тунберг сообщила о своем похищении. В МИД еврейского государства заявили, что Madleen с активисткой движется к берегам Израиля и всех пассажиров отправят на родину.