Главные новости 9 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 июня 2025 года.
Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Красноярска Владислава Логинова. СМИ сообщают, что причиной задержания стало подозрение в получении взятки в крупном размере. В администрации города проводятся обыски. Процессуальный статус задержанного пока неизвестен.
Военные Израиля перехватили судно с Гретой Тунберг
Группа израильских военных высадилась на судно Madleen с активисткой Гретой Тунберг на борту. Корабль направлялся к сектору Газа. Тунберг сообщила о своем похищении. В МИД еврейского государства заявили, что Madleen с активисткой движется к берегам Израиля и всех пассажиров отправят на родину.
Дроны ВСУ атаковали семь регионов РФ, в том числе Чувашию
В ночь на 9 июня средства ПВО уничтожили и перехватили 49 БПЛА над Нижегородской, Курской, Воронежской, Орловской, Брянской, Белгородской областями и Чувашией. В республике два дрона упали на территории АО «ВНИИР». Работу производства временно приостановили. Пострадавших нет.
В Лос-Анджелес направили нацгвардию из-за протестов против Трампа
Армия США направила в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии для поддержания порядка после активизации уличных протестов. Участники акций в городе выступают против иммиграционных рейдов, инициированных президентом Дональдом Трампом. Для разгона протестующих используют водометы.
В России стартовала трехдневная рабочая неделя
9 июня началась короткая рабочая неделя. С 12 по 15 июня россиян ждут длинные четырехдневные выходные в связи с государственным праздником — Днем России. Выходной 13 июня обеспечили за счет переноса с субботы 8 марта. В среду, 11 июня, рабочий день завершится на час раньше.