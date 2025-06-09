26-летний канадский защитник Райли Савчук стал игроком ХК «Лада»

Клуб подписал с легионером односторонний контракт на сезон. Североамериканец в профессиональном спорте с 2016 года.
Начал в «Трай-Сити Американс» из Западной хоккейной лиги. Потом перешел в «Эдмонтон Ойл Кингз». Позже выступал в студенческой лиге Канады за университет Маунт-Ройал.
Продолжил в «Гранд-Рапидс Гриффинс» из АХЛ и «Толидо Уоллай» из Хоккейной лиги Восточного побережья.
«В 2024-м Савчук отправился в Европу и весь прошлый сезон отыграл в “КооКоо” из чемпионата Финляндии. В 59 матчах набрал 32 балла (15 голов и 17 передач)», — рассказали представители «автозаводцев».
Об их интересе к канадцу писали еще в начале июня. Также в «Ладу» перешел один из лидеров тульского АКМ 23-летний Глеб Петров.
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