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26-летний канадский защитник Райли Савчук стал игроком ХК «Лада»

Клуб подписал с легионером односторонний контракт на сезон. Североамериканец в профессиональном спорте с 2016 года.

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Клуб подписал с легионером односторонний контракт на сезон. Североамериканец в профессиональном спорте с 2016 года.

Начал в «Трай-Сити Американс» из Западной хоккейной лиги. Потом перешел в «Эдмонтон Ойл Кингз». Позже выступал в студенческой лиге Канады за университет Маунт-Ройал.

Продолжил в «Гранд-Рапидс Гриффинс» из АХЛ и «Толидо Уоллай» из Хоккейной лиги Восточного побережья.

«В 2024-м Савчук отправился в Европу и весь прошлый сезон отыграл в “КооКоо” из чемпионата Финляндии. В 59 матчах набрал 32 балла (15 голов и 17 передач)», — рассказали представители «автозаводцев».

Об их интересе к канадцу писали еще в начале июня. Также в «Ладу» перешел один из лидеров тульского АКМ 23-летний Глеб Петров.

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