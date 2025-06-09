Командование Польши заявило о поднятии самолетов из-за якобы активности России

В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки на земле привели в состояние повышенной готовности. Уточняется, что задействованы все имеющиеся в распоряжении силы и средства. Военные Польши заявили, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности в приграничье.