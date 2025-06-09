Командование Польши заявило о поднятии самолетов из-за якобы активности России

Польша и страны-союзники подняли авиацию в небо над республикой из-за якобы активности России. Об этом сообщило оперативное командование родов польских вооруженных сил в соцсети Х.
По информации польского командования, военная авиация Польши и союзников начала действовать якобы в связи с активностью РФ на Украине.
В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки на земле привели в состояние повышенной готовности. Уточняется, что задействованы все имеющиеся в распоряжении силы и средства. Военные Польши заявили, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности в приграничье.
Между тем, американский эксперт Скотт Риттер заявил, что антироссийская позиция Польши уже привела к серьёзным последствиям для этой страны и дорого ей обошлась. Об этом он написал в соцсети X.