Детальную проверку всех компаний, перевозящих детей, проведут в Хабаровском крае

В Хабаровском районе, вблизи села Воронежское-2, 6 июня произошла авария: автобус с учениками одной из школ города, направлявшимися на экскурсию в зоосад «Приамурский», перевернулся. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили свыше 20 человек, включая школьников и сопровождающих их педагогов. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницы краевого центра, где им была оказана необходимая медицинская помощь в связи с полученными ушибами. Транспортные услуги оказывала частная фирма на основании договора, заключенного со школьным учреждением.