Детальную проверку всех компаний, перевозящих детей, проведут в Хабаровском крае

Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачи правительству края проверить организации, которые оказывают услуги по перевозке детей, после ДТП со школьниками, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровском районе, вблизи села Воронежское-2, 6 июня произошла авария: автобус с учениками одной из школ города, направлявшимися на экскурсию в зоосад «Приамурский», перевернулся. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили свыше 20 человек, включая школьников и сопровождающих их педагогов. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницы краевого центра, где им была оказана необходимая медицинская помощь в связи с полученными ушибами. Транспортные услуги оказывала частная фирма на основании договора, заключенного со школьным учреждением.
Автобус с детьми перевернулся в Хабаровске (ОБНОВЛЕНИЕ).
При опрокидывании автобуса пострадали 7 детей.
Согласно информации от пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, глава региона дал указание заместителю председателя правительства края по вопросам инфраструктуры, Ирине Горбачевой, провести инспекцию процесса выхода автобусов на маршруты.
— Все транспортные средства, осуществляющие перевозку детей, должны проходить тщательную проверку. Безопасность пассажирских перевозок, как детских, так и общих, требует особого внимания, — акцентировал Дмитрий Демешин.
Вице-губернатору Артёму Мельникову, совместно с министром образования и науки края, Алексеем Мокрушиным, губернатор поручил провести анализ практики заключения договоров между образовательными учреждениями и частными перевозчиками.
— Необходимо изучить, какие организации выполняют данные услуги, как организован процесс, и какие факторы препятствуют должному обеспечению безопасности при перевозке наших детей, — подытожил Дмитрий Демешин.