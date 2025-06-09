Домохозяйкам будут платить? Законопроект о ежемесячных выплатах внесен в Госдуму

Законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере прожиточного минимума внесен в Госдуму. «Вечерняя Москва» узнала, как к этому предложению отнеслись эксперты и сами домохозяйки.
Пояснительную записку к проекту закона опубликовал в своем телеграм-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ней говорится, что проект разработан в целях улучшения демографической ситуации в России. Также в ней подчеркивается, что многие россиянки, состоящие в браке, вынуждены заниматься исключительно ведением домашнего хозяйства, поскольку имеют малолетних детей или престарелых родителей и не могут себе позволить нанять няню или сиделку. А муж при этом получает низкую заработную плату, «поскольку труд в России часто недооценен и работодатель не учитывает многих затрат работников».
— Наша партия уважительно относится к любому честному созидательному труду, мы считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты, — подчеркнул Нилов. — Ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами.
Кстати, по словам депутата, первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского.
Что говорит закон.
Для начала разберемся, что следует понимать под понятиями «домохозяйка» и «домохозяин». Для этого «ВМ» обратилась к члену Адвокатской палаты Московской области Сергею Агапову.
— В тексте Семейного кодекса РФ термины «домохозяйка» или «домохозяин» не встречаются. При этом в нем нормативно закреплено то, что супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода, принадлежит право на общее имущество, — отметил Агапов. — Данная норма подчеркивает важность ведения домашнего хозяйства и гарантирует жене или мужу, занятому домашним трудом, определенные имущественные права.
При этом адвокат отметил, что термин «домохозяйка» может быть указан в качестве статуса неработающего кандидата на выборную должность согласно пункту 57 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
— В целом можно сказать, что статус мужчин и женщин, занимающихся исключительно домашним хозяйством, урегулирован поверхностно, — отметил Агапов.
Согласно законопроекту, предлагается установить основания и порядок выплат лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающим в себя уход за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами детства I группы, престарелыми родителями. При этом гражданин обязательно должен иметь статус безработного. Законопроект предлагает выделить среди официально безработных россиян категорию, в которую вошли бы люди, «занимающиеся домохозяйством в семьях с небольшим доходом». На выплаты домохозяйки и домохозяины смогут претендовать при том условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.
Что говорит народ.
Я узнала у своих знакомых, как они относятся к такой материальной поддержке. Мнения разделились.
— Конечно, это хорошая инициатива. Жены-домохозяйки смогут копить «подушку безопасности» на случай, если их мужья начнут к ним плохо относиться. Да и вообще, какие минусы от того, что денежка в семейный бюджет капает? — поделилась мнением моя знакомая Алиса.
— Думаю, что благодаря этим выплатам мы сможем покупать себе более качественные продукты, одежду, возможно, даже сможем позволить себе поехать на море. Но, с другой стороны, боюсь, что с принятием закона поднимутся цены на товары и услуги, — отметила другая моя знакомая, Эвелина, которая в настоящее время не работает и воспитывает четырехлетнюю дочку.
— Хотят поддерживать домохозяек с детьми от 1,5 года и до какого возраста? Уход за трехлеткой и 17-летним подростком — это не то же самое. А еще мне кажется, что люди будут скрывать свои доходы, чтобы получать эти выплаты, — поделилась опасением моя подруга Анастасия.
Что думают эксперты.
Руководитель Общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности Олег Матюнин относится к инициативе двояко.
— Меры социальной помощи женщинам, занятым общественно одобряемой, поощряемой государством деятельностью, такой как воспитание малолетних детей, уход за престарелыми родителями, — вещь полезная. Главное, чтобы наряду с введением мер помощи работала система контроля за их получением, чтобы не было социального иждивения и откровенного мошенничества. Законопроект предусматривает, что получатель пособия нигде не работает и не является самозанятым, то есть у него нет никаких других доходов. Но будет ли это правило соблюдаться фактически? Неофициальная занятость существует, ее невозможно отрицать, — подчеркнул Матюнин.
По словам адвоката, ему так же интересно, какой эффект депутаты — разработчики законопроекта надеются получить от предлагаемых выплат.
— Как будет оцениваться польза финансовой поддержки, по каким критериям: рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни, повышение индекса удовлетворенности? Ответа пока нет, — говорит Матюнин.
Кандидат экономических наук, основатель и управляющий партнер международной группы компаний юридического и налогового консалтинга Алена Яковлева в целом положительно оценила законопроект.
— В некоторых странах Евросоюза действуют специальные фонды для поддержки домохозяек. Такие программы являются частью социальной политики развитых стран. Если подобные меры поддержки примут в нашей стране и домохозяйкам начнут «платить зарплату», семьи с детьми, инвалидами, престарелыми родственниками получат дополнительные средства на поддержание нормального уровня жизни. Это — важный фактор развития социальной политики России, — отметила Яковлева.
Впрочем, как отмечает экономист, квалифицировать такого рода выплаты как базовый источник доходов некорректно.
— Их необходимо рассматривать как дополнительную меру поддержки нуждающихся граждан, а не как основные средства к существованию, — считает она.
Кроме того, по мнению эксперта, финансовая поддержка от государства может демотивировать женщин (подавляющее большинство тех, кто ведет домашнее хозяйство, — женщины) искать официальную работу.
— Это может плохо сказаться на равноправии полов. Женщины будут думать, что обязаны заниматься домашним хозяйством, и не станут реализовывать свои амбиции, — отметила Яковлева.
Еще эксперт считает, что возможен риск злоупотребления выплатами со стороны мигрантов, особенно в ситуации, когда в страну приезжают иностранцы с женами и детьми и в таких семьях работает только отец семейства. Однако этот нюанс предусмотрели авторы законопроекта. Право на выплату появится у трудоспособных неработающих граждан, постоянно проживающих в России совместно с членами семьи. Недавно получившие гражданство смогут претендовать на финансовую помощь только после пяти лет проживания в стране.
— В целом инициатива имеет место. Главное — тщательно проработать механизм контроля выплат и минимизации возможных злоупотреблений. В противном случае экономический эффект будет несоизмерим с нагрузкой на госбюджет, — отметила Яковлева.
КТО ТЫ?
Домохозяйка — женщина, которая ведет хозяйство дома, своей семьи и не занятая работой по найму, но находящаяся на материальном содержании у других членов семьи.
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