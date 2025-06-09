Домохозяйкам будут платить? Законопроект о ежемесячных выплатах внесен в Госдуму

Пояснительную записку к проекту закона опубликовал в своем телеграм-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ней говорится, что проект разработан в целях улучшения демографической ситуации в России. Также в ней подчеркивается, что многие россиянки, состоящие в браке, вынуждены заниматься исключительно ведением домашнего хозяйства, поскольку имеют малолетних детей или престарелых родителей и не могут себе позволить нанять няню или сиделку. А муж при этом получает низкую заработную плату, «поскольку труд в России часто недооценен и работодатель не учитывает многих затрат работников».