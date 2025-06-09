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Володин анонсировал новый занопроект по миграционной политике

На текущей неделе нижняя палата парламента начнет рассмотрение нового законопроекта по миграционной политике. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

На текущей неделе нижняя палата парламента начнет рассмотрение нового законопроекта по миграционной политике. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Согласно проекту, региональные и муниципальные органы управления образованием будут обязаны предоставлять территориальным подразделениям Министерства внутренних дел сведения о детях мигрантов, включая персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательные организации и отчислении из них.

— На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, — написал он.

Также будут сообщаться данные об обращениях в образовательные учреждения иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, говорится в Telegram-канале.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что детям мигрантов, которые начали учиться в российских школах до того, как закон об обязательном экзамене на знание русского языка вступил в силу, не потребуется сдавать соответствующий экзамен.