Володин анонсировал новый занопроект по миграционной политике

Согласно проекту, региональные и муниципальные органы управления образованием будут обязаны предоставлять территориальным подразделениям Министерства внутренних дел сведения о детях мигрантов, включая персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательные организации и отчислении из них.