Володин анонсировал новый занопроект по миграционной политике

На текущей неделе нижняя палата парламента начнет рассмотрение нового законопроекта по миграционной политике. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Согласно проекту, региональные и муниципальные органы управления образованием будут обязаны предоставлять территориальным подразделениям Министерства внутренних дел сведения о детях мигрантов, включая персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательные организации и отчислении из них.
— На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, — написал он.
Также будут сообщаться данные об обращениях в образовательные учреждения иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, говорится в Telegram-канале.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что детям мигрантов, которые начали учиться в российских школах до того, как закон об обязательном экзамене на знание русского языка вступил в силу, не потребуется сдавать соответствующий экзамен.