Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их запуска и хранения. Российские средства ПВО также сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.