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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в понедельник, 9 июня, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в понедельник, 9 июня, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревога была объявлена в 8:57, передает РИА Новости.

Ранее российская армия впервые приняла решение ударить по городу Николаеву на Украине «Кинжалом». В городе поднялся столб дыма после прилета. Местные жители сообщали о перебоях в электричестве.

Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их запуска и хранения. Российские средства ПВО также сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.

В Министерстве обороны РФ передали, что в ночь на 7 июня ВС РФ провели серию точечных ударов по военно-промышленным комплексам Украины.

Помимо этого, в пророссийском подполье сообщили, что ВС РФ уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову. По данным российских источников, удары были нанесены по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам производства БПЛА и складам.