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«Военные оркестры в парках»: Москва и Санкт-Петербург откроют летний концертный сезон

В субботу, 14 июня, в Москве и Санкт-Петербурге стартует девятый сезон программы «Военные оркестры в парках». Все лето жители и гости двух столиц смогут наслаждаться мелодиями в исполнении профессиональных военных музыкантов.

В субботу, 14 июня, в Москве и Санкт-Петербурге стартует девятый сезон программы «Военные оркестры в парках». Все лето жители и гости двух столиц смогут наслаждаться мелодиями в исполнении профессиональных военных музыкантов.

Состав участников формирует музыкальный руководитель Фестиваля — начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

В течение трех летних месяцев зрители смогут посетить серию концертов оркестров силовых ведомств России. Выступления будут проходить в выходные и праздничные дни на открытых площадках: в скверах, парках, на площадях и в других зонах отдыха.

Первым в этом сезоне выступит 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа. Концерт состоится на Якорной площади в Кронштадте. Музыканты исполнят классические марши, вальсы и популярные песни.

В Москве музыкальную эстафету подхватит Военный образцовый оркестр Почетного караула. Прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов. Посетители Парка Горького услышат песни военных лет, марши и популярные мелодии.

Программа станет прологом XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет на Красной площади в Москве с 22 по 31 августа 2025 года.