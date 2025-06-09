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Более 70 населенных пунктов были лишены электричества в Гомельской области

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия привели к нарушению электроснабжения в 72 населенных пунктах Гомельской области, об этом сообщили в РУП «Гомельэнерго».

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

Больше всего из-за непогоды пострадали Гомельский, Мозырский и Речицкий районы.

К обрывам проводов линий электропередач привело падение деревьев, повреждения опор и других элементов ЛЭП в результате стихии — в регионе накануне фиксировался сильный ветер порывами до 20 м/с, ливни и грозы.

По данным «Гомельэнерго», специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

По состоянию на 08:00 продолжаются работы в 25 населенных пунктах. Задействовано 16 бригад и 8 единиц спецтехники.

отметили в «Гомельэнерго»

Чтобы сообщить о повреждениях в электрических сетях или о нарушениях в электроснабжении, жителей региона просят звонить по единому диспетчерскому номеру электросетей 144 или номером 115 службы ЖКХ.