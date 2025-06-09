Более 70 населенных пунктов были лишены электричества в Гомельской области

Больше всего из-за непогоды пострадали Гомельский, Мозырский и Речицкий районы.
К обрывам проводов линий электропередач привело падение деревьев, повреждения опор и других элементов ЛЭП в результате стихии — в регионе накануне фиксировался сильный ветер порывами до 20 м/с, ливни и грозы.
По данным «Гомельэнерго», специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
По состоянию на 08:00 продолжаются работы в 25 населенных пунктах. Задействовано 16 бригад и 8 единиц спецтехники.
Чтобы сообщить о повреждениях в электрических сетях или о нарушениях в электроснабжении, жителей региона просят звонить по единому диспетчерскому номеру электросетей 144 или номером 115 службы ЖКХ.