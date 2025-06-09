Отказ от прививок привел к распространению трех опасных заболеваний в России

— Необходимо поддержание высокого охвата детского населения вакцинацией — не менее 95 процентов. В этом случае будет обеспечена защита даже тех лиц, которые не могут быть вакцинированы от кори по медицинским показаниям или у которых не выработался иммунитет к инфекции. В связи с этим важно соблюдать требования российского законодательства по вакцинации и ревакцинации граждан от данного заболевания, — сказал он.