Почти каждому ребенку мигрантов в России отказали в приеме в школу после нового закона

«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%», — написал он у себя в telegram-канале. Он добавил, что из 2868 поданных заявлений на прохождение тестирования только 498 человек (17%) были допущены к экзамену по состоянию на 22 мая.