Почти каждому ребенку мигрантов в России отказали в приеме в школу после нового закона

Ранее был принят закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.
С момента вступления в силу новых правил приема в школы лишь 4% детей мигрантов смогли получить доступ к образованию. Об этом рассказал председатель госдумы Вячеслав Володин. Также он анонсировал рассмотрение нового законопроекта о контроле за детьми мигрантов.
«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%», — написал он у себя в telegram-канале. Он добавил, что из 2868 поданных заявлений на прохождение тестирования только 498 человек (17%) были допущены к экзамену по состоянию на 22 мая.
Вячеслав Володин также анонсировал законопроект, вводящий обязательную передачу данных об учащихся-мигрантах из учебных заведений в МВД. Данная мера призвана усилить контроль за пребыванием иностранных граждан на территории России. Ранее по инициативе депутатов был принят закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщает «Царьград».